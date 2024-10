Bildrechte: MDR/Andreas Lander

Probenbesuch und Gespräche Mitten im Probensaal beim MDR-Kinderchor

15. Oktober 2024, 11:37 Uhr

Zu Besuch bei MDR KLASSIK: Am 30. Oktober können klassikbegeisterte große und kleine Gäste (ab 8 Jahren in Begleitung eines (Groß-)Elternteils) bei einer Probe des MDR-Kinderchors dabei sein. Er bereitet sein schaurig-schönes Grusellieder-Programm für das Halloween-Konzert am Folgetag vor. Im Anschluss gibt es eine exklusive Gesprächsrunde mit Chorleiter Alexander Schmitt und dem Kinderchor-Team. Die Anmeldung ist geschlossen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden kontaktiert.