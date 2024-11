Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Antrittskonzert von Josep Vila i Casañas findet am 14. September 2025 im Gewandhaus statt, wo er Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ mit dem MDR-Rundfunkchor und dem MDR-Sinfonieorchester interpretieren wird. Zuvor gastiert er mit dem Chor bereits im MDR-Musiksommer 2025 in Südharz/Stolberg sowie Gotha. Er folgt in seinem Amt auf Philipp Ahmann, der sich mit einem Konzert am 28. März 2025 im Rahmen der Leipziger Buchmesse im Bildermuseum verabschiedet. Im MDR-Musiksommer 2025 wird Philipp Ahmann dann noch einmal mit zwei A-cappella-Konzerten in Chemnitz und Merseburg zu erleben sein.