In der Buchstadt Leipzig befindet sich z. B. das Zentrum für barrierefreies Lesen. Das Schauspiel Leipzig wie das Theater Bautzen bieten Aufführungen mit Audiodeskription an, auch die Semperoper Dresden plant das. Mit Hör- und Tastführungen und speziellen Modellen und Reliefs können Interessierte viele Museen oder Ausstellungen erkunden, z. B. in den Kunstsammlungen Dresden und Chemnitz, im Museum der bildenden Künste Leipzig, in den Franckeschen Stiftungen und im Kunstmuseum Moritzburg in Halle. Auch das Bauernkriegspanorama von Werner Tübke in Bad Frankenhausen wird auf diesem Weg erfahrbar, genauso wie die Anna Amalia Bibliothek und Luthers Elternhaus Eisleben.