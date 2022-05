Zur 19. Festivalauflage des Neiße Filmfestivals gibt es an sechs Festivaltagen vom 17. bis 22. Mai in 20 Spielstätten in der Dreiländerregion an der Neiße rund 90 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme zu sehen. Neben drei Wettbewerben und diversen Filmreihen, werden Filmgespräche mit den Filmschaffenden sowie begleitende Veranstaltungen wie Konzerte und Ausstellungen geboten. Am 18. Mai liest Lutz Seiler im Gerhart-Hauptmann-Theater in Zittau aus seinem aktuellen Roman "Stern 111". Zu den Höhepunkten im Rahmenprogramm gehört das Konzert der ukrainischen Band "DakhaBrakha" am 20. Mai im Kühlhaus Görlitz. Auch wenn das Filmfestival vorbei ist, lohnt sich ein Besuch der zahlreichen Spielstätten an der Neiße nicht nur an verregneten Tagen.

Das Neiße Filmfestival findet an mehreren Standorten wie dem Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau statt. Bildrechte: IMAGO / Hanke