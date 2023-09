Dresden verfügt seit Freitag über ein interkulturelles Zentrum . Symbolisch übergab der ostsächsische Energieversorger Sachsen Energie als Bauherr der Sanierungsmaßnahmen im alten Kraftwerk Mitte einen großen Schlüssel an den "Kolibri e.V." als künftigem Träger der "Villa der Kulturen". Das um eine Etage mit Veranstaltungssaal aufgestockte Gebäude wurde in der Gründerzeit als Fabrikantenvilla auf dem Kraftwerksgelände errichtet. Damit geht der umfangreiche Umbau des Areals zu einem "Kulturkraftwerk" nahe der Stadtmitte seinem Ende entgegen. Als erste waren 2016 die Staatsoperette und das Theater Junge Generation eingezogen.

Um diese Zeit reiften auch die Pläne, neben der Nutzung durch Theater, durch die Hochschule für Musik und das Schütz-Konservatorium hier auch eine Begegnungsstätte der Weltkulturen und ihrer migrantischen Vertreter einzurichten. Provisorisch hatte in der Villa schon der Künstler Holger John mit Freunden sein Domizil. Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) strahlte denn beim Eröffnungsfest auch am meisten, als mit Konfettikanonen der Startschuss gegeben wurde. Besondere Genugtuung bereitet es ihr, dass nach mehr als zehn Jahren Bauzeit die Wünsche nach einem "Kulturkraftwerk" weitgehend erfüllt werden. Für die "Villa der Kulturen" investierte die Sachsen Energie etwa sieben Millionen Euro, Bund, der Freistaat Sachsen und die Stadt förderten zusätzlich.

"Wir wollen keinesfalls nur ein Schaufenster exotischer Kulturen sein. Es geht darum, das Miteinander in dieser Stadt zu verbessern, mehr aufeinander zuzugehen“, erklärt Geschäftsführerin Kristina Daniels, eine in Moskau und Kiew erfahrene Slawistin. Eine Monokultur, bei der in Sachsen nur Sachsen und in Dresden nur Dresdner lebten, sei gar nicht mehr denkbar.