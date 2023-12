Bildrechte: Andreas Manke

Ausgefallene Berufe Glockenspieler in Halle: Der seltene Weg zum Stadt-Carillonneur

von Andreas Manke, MDR SACHSEN-ANHALT

09. Dezember 2023, 12:15 Uhr

In Halle auf dem Markt, im Roten Turm, ist regelmäßig Europas größtes Glockenspiel zu hören. Jeden Sonntag wird das Carillon in den Sommermonaten bis in den Advent hinein live gespielt. Gastmusiker aus der ganzen Welt und fünf Stadt-Carillonneure bringen die Glocken regelmäßig zum Klingen. Damit Live-Konzerte auch in Zukunft möglich sind, werden zur Zeit zwei Musikerinnen und ein Musiker zu Carillonneuren ausgebildet. Einen zukünftigen Stadt-Carillonneur haben wir begleitet.