Ein Schlückchen in Ehren darf auch im Advent niemand verwehren. Vor allem nicht, wenn man in diesen Tagen die Harzer Likör-Manufaktur in Gernrode besucht. Da gibt es nämlich gleich zu Beginn eine kostenlose Verkostung. Seit 1953 besteht die Manufaktur, ihre Produktionsstätte ist hochmodern und traditionell zugleich. Einen Eindruck davon können Sie beim Blick in die Gläserne Manufaktur gewinnen.

Schon im Jahr 1600 wurde in Quedlinburg und Umgebung Schnaps gebrannt, und zwar in mehr als 100 Brennereien. Das lag vor allem an reichen Korn-Ernten, die die Bauern rund um die Stadt einfuhren. Das besondere Klima im Vorharz machte und macht es möglich, Kräuter- und Fruchtsaftliköre zu produzieren. Nicole Tondera, seit 2016 Chefin der Harzer Likör-Manufaktur, ist stolz auf diese lange Handwerks-Historie und erzählt gern ihren Besuchern davon. Wer mehr erfahren will und mehr genießen, kann eine ausgedehnte Verkostung buchen. Dabei genießen Sie die Getränke in hübschem Ambiente mit Blick in die Produktionsräume.