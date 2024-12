Endlich ist es soweit: Am 18. Januar öffnet Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 2025. Neben einer Open-Air-Show rund um das Karl-Marx-Monument und einem Festakt im Opernhaus wird auf insgesamt drei Bühnen in der Stadt Programm geboten. Außerdem gibt es am Eröffnungstag zahlreiche Aktionen, unter anderem ziehen 120 Menschen eine historische Dampflok durch Chemnitz. Wer sich einfach nur über die vielen Projekte der Kulturhauptstadt informieren will, kann in der Stadthalle unter dem Titel "Programmschaufenster" erste Einblicke bekommen. Am Abend laden die vielen Clubs der Stadt bei freiem Eintritt zum Feiern ein.