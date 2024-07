Bildrechte: IMAGO / Westend61

Kultur für Kinder Sommerferien in Thüringen: Zehn Tipps für neugierige Kinder

02. Juli 2024, 16:23 Uhr

Vom 20. Juni bis zum 31. Juli 2024 sind in Thüringen Sommerferien. Damit in den sechs Wochen keine Langeweile aufkommt, stellen wir spannende Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vor: Gera lässt sich unterirdisch mit der Taschenlampe erkunden. In Jena gibt es einen Blick in den Sternenhimmel. Und in Weimar und Altenburg kann viel mit Farben, Formen und Fotos experimentiert werden. Zehn Tipps für die Sommerferien 2024 mit Infos zu Öffnungszeiten, Adressen und mehr.