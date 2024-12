Eine Ausstellung in Altenburg geht der Faszination der Schokolade auf den Grund.

Sie erzählt die Entwicklung der Schokolade vom Luxusgut zur beliebtesten Süßigkeit hierzulande.

Beim geplanten Rahmenprogramm der Schau wird es auch Schokoladen-Verkostungen geben.

Saftig grüne Blätter empfangen zu dieser Ausstellung, dazwischen hängen rund zwanzig Zentimenter große Kakaofrüchte. Der erste Raum der neuen Winterschau in Altenburg ist dem Regenwald gewidmet, der dem Kakaobaum eine perfekte Umgebung zum Wachsen bietet. Durch die großen Bäume erhält er Schatten, diverse Tiere helfen bei der Fortpflanzung. "Kakaofrüchte sind sogenannte Panzerbeeren, die nur sehr wenige Tiere im Urwald aufknacken können", erläutert Kuratorin Jutta Reinisch und klopft auf die harte Schale eines getrockneten Exemplars: "Das geht nur mit einem sehr starken Schnabel oder mit Händen. Affen, Aras oder Tukane, die können das."

Im Regenwald kann sich der Kakao optimal entwickeln, auf Plantagen hingegen ist er sehr anfällig für Pilze und andere Schädlinge. Für Reinisch ist er eine Diva, um die seit Jahrtausenden schon verhandelt und gekämpft wird. "Die Spanier haben ein paar hundert Jahre lang versucht, ein Monopol auf den Kakao-Import zu halten. Doch die Niederländer und die Engländer waren geübte Schmuggler und haben dies ganz schnell ausgehebelt." So seien viel mehr Menschen als zunächst gedacht in den Genuss von Schokolade gekommen. Über die Jahrhunderte habe sie sich von einem Luxus- zu einem Massenprodukt entwickelt. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Schokolade: Süßes für Alle

Diese Entwicklung will die Ausstellung nun sichtbar machen. Ist die Schokolade im 18. Jahrhundert noch den Reichen vorbehalten, wie edle Zittertassen aus Meißen bezeugen, so wird sie immer mehr zum breiten Konsumprodukt. "Als die Werbung aufkam, waren die Schokoladenhersteller sehr schnell dabei", erzählt die Kuratorin, "und sie haben ganz fantastische Marketing-Strategien entwickelt." So seien die Schokoladenhersteller etwa unter den ersten gewesen, die Automaten genutzt hätten, um ihre Produkte außerhalb der Öffenungszeiten zu verkaufen. Außerdem hätten sie schon früh auf Kundenbindung gesetzt, etwa über Sammelbildchen in den Schokoladenverpackungen. Bildrechte: Mareike Wiemann/MDR

Ein schönes Beispiel hierfür kann man in der Ausstellung anschauen. Ein Sammelalbum von Stollwerck aus der Zeit um 1900 liegt in einer Vitrine, aufgeschlagen ist eine Seite mit der Überschrift "Verkehr im Jahr 2000". Auf den einzelnen Bildchen sind Polizisten zu sehen, die mit Spezialflügeln in der Luft auf Verbrecherjagd gehen, ein Zeppelin auf Weltumrundung, oder ein fliegendes Sanatorium. So geht es in dieser Ausstellung auch um Industrie- und Kulturgeschichte – und um die Kunst. Zu sehen sind etwa Auseinandersetzungen des Malers Strawalde mit dem Schokoladenmädchen von Liotard. Bildrechte: MDR/Mareike Wiemann

Auch Schokoladenverkostungen sind in Altenburg geplant