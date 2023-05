In Bad Düben, wo über Pfingsten auch Stadtfest gefeiert wird, gab es vor rund 100 Jahren mehr als zwölf Mühlen. Wer möchte, kann alte und jüngere Mühlengeschichte im Ort auf einem rund fünf Kilometer langen Mühlen-Rundweg per Rad erkunden. Etwa die der Stadtmühle am Schwarzbach. 1538 als Amtsschneidemühle erbaut, war sie später auch Öl- und Walk-, dann Getreidemühle. 1955 übernahm Peter Schüßler die Mühle, die bereits seit 1904 in Familienbesitz ist und heute noch Futterschrot mahlt. Zum Deutschen Mühlentag übernimmt der inzwischen 86-jährige Müllermeister die Führungen.

Zweite Station könnte die noch funktionierende Bockwindmühle, ein fast vollständig erhaltenes Original aus dem Jahr 1840, sein. Die stand eigentlich mal in Glesien nördlich von Leipzig. Bis 1962 war sie in Betrieb. Nach der Wende musste sie dem Flughafenausbau weichen. Gerettet wurde sie 2000 vom Verein Museumsdorf Dübener Heide e.V., der sich auch um die Obermühle kümmert. Sie heißt so, weil sie die oberste von drei Wassermühlen am Lauf des Schleifbaches war. Sie befindet sich unweit der Bockwindmühle beim Kurpark. Erstmals 1434 erwähnt, ist sie die älteste ihrer Art in der Region. Sie war Mehl-, Öl- und Walkmühle – und das 500 Jahre lang. Ende der 40er-Jahre wurde sie stillgelegt. Einen Besuch lohnt das Museumsdorf mit seinen Schauwerkstätten nicht nur am Deutschen Mühlentag. Der Verein restaurierte das Mühlengebäude mitsamt der Mühlentechnik, außerdem wurde ein neues Wasserrad wieder in Betrieb genommen. Errichtet wurde ein Backofen nach historischem Vorbild und einen Mühlengarten gibt es auch.



Geboten wird zum Deutschen Mühlentag am 29. Mai ein tolles Programm mit Mühlen-Führungen und Angeboten zum Korbflechten, Spinnen, Klöppeln, Drucken genauso wie Einblicke in die Seifen- oder Schuhmacherwerkstatt. Gesungen wird auch.