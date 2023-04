Pünktlich zu Ostern hat die Schulze-Mühle in Gauernitzer Eichhörnchengrund am Sonntag wieder ihre Pforten geöffnet. Sie ist ein Nachbau der Lehmann-Mühle in Klipphausen im Maßstab 1:5 und nach Angaben des Chef-Maschinisten Detlef Maaß die kleinste, begehbare und noch voll funktionsfähige Getreidemühle in Deutschland.