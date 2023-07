Ausflugstipps im Sommer Die schönsten Freilichtmuseen in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Im Sommer ist ein Ausflug ins Freilichtmuseum für Familien mit Kindern ideal. Ob erzgebirgische Bergbaudörfer in Sachsen oder Tagebau-Bagger in Leipzig, die Königspfalz Tilleda am Nordrand des Kyffhäusers in Sachsen-Anhalt oder die alten Bauernhäuser von Hohenfelden oder Rudolstadt in Thüringen – in diese Freilichtmuseen lohnt sich ein Besuch mit der ganzen Familie, wenn die Tage wieder länger und wärmer werden. Unsere Empfehlungen mit allen Service-Infos finden Sie hier.