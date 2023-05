30. Deutscher Mühlentag | 29. Mai 2023 Ausflugstipps zum Mühlentag in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

Am Pfingstmontag ist 30. Deutscher Mühlentag und hunderte Mühlen öffnen, es gibt Führungen, Ausstellungen oder Wanderungen: Im Harz sind die Wassermühle in Abbenrode und Klein Quenstedt oder die Überreste der Regensteinmühle bei Bad Blankenburg zu erkunden. Im thüringischen Klettbach lässt sich der Wiederaufbau einer Bockwindmühle besichtigen, die der Sturm fällte. Im sächsischen Bad Düben verbindet ein Fahrrad-Rundweg gleich fünf Mühlen der Stadt. Unser Überblick für Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zeigt, wo sich was dreht!