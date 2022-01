Im Zweiten Weltkrieg wurde das Messegelände schwer zerstört, aber danach wiederaufgebaut. Dabei ist die Messehalle 9, die Anfang der 1950er Jahre in Messehalle 12 umnummeriert wurde, als Messehauptquartier der Sowjetunion verwendet und architektonisch zum Teil stark verändert worden. Die Messehalle ist deshalb vielen als "Russischer Pavillon" in Erinnerung.

Im Gesamtbild wird es so aussehen, dass eine Halle entsteht, die aus allen Epochen und an jeder Ecke Abbilder haben wird, sodass man sehen kann, wie sich diese Halle im Laufe der Zeit entwickelt hat.

Nach dem Umzug der Messegesellschaft in das neue Areal am nördlichen Stadtrand im Jahre 1995 war es ruhig geworden um das Gelände am Völkerschlachtdenkmal. In den Messehallen 5 und 7 fanden noch bis Mitte der 1990er Jahre Konzerte statt. An der Messehalle 1 wies damals ein großes Schild auf den Verkauf der Grundstücke und Hallen hin. Der Immobilienmarkt ließ den Versuch der Stadt Leipzig rasch scheitern, die Alte Messe zu einem guten Preis zu verkaufen.