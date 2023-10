Wartburg-Stiftung

Auf der Wartburg 1

99817 Eisenach



Öffnungszeiten:

Innenräume:

1. April bis 6. November: täglich von 9 bis 17 Uhr

7. November bis 31. März: täglich von 9:30 bis 15:30 Uhr



Außenanlage:

1. April bis 6. November: täglich von 9 bis 20 Uhr

7. November bis 31. März: täglich von 9:30 bis 17 Uhr



Geführte Rundgänge durch Palas, Museum und Lutherstube finden täglich zwischen 9 und 15 Uhr statt. Die Führung dauert 45 Minuten. Im Anschluss werden Museum und Lutherstube individuell besichtigt.



Familienführungen durch die Innenräume des Palas finden täglich um 11 und 14 Uhr statt. In den Ferien finden die Führungen stündlich statt. Eine Führung dauert 45 Minuten.



Eintritt:

Der Besuch der Außenanlagen, Burghöfe und des Thüringer Erlebnisportals ist kostenlos. Für die Besichtigung der Innenräume benötigen Sie ein Ticket.



Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei



Barrierefreiheit:

Die Wartburg ist eine denkmalgeschützte mittelalterliche Höhenburg und in weiten Teilen nicht barrierefrei zugänglich. Für eine individuelle Beratung steht Ihnen der Besucherservice zur Verfügung.



Veranstaltungen:

Bis zum 7. Januar 2024: "Mythos Wartburg. 10 Fragen an die ideale Burg"

2., 3., 9., 10., 16. und 17. Dezember 2023, 10 bis 19 Uhr: Historischer Weihnachtsmarkt





Mehr Informationen finden Sie auf der Website, außerdem werden Informationen in Leichter Sprache angeboten.