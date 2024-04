Das Bunkermuseum bei Frauenwald ermöglicht besondere Einblicke. Die 3.600 Quadratmeter große Anlage wurde im Auftrag des Ministeriums der Staatssicherheit in den 70er-Jahren als Führungsbunker erbaut. Im Ernstfall sollte von hier aus die Bezirkseinsatzleitung agieren. So sind u.a. die damaligen Kommunikationsmittel, Telefone, Fernschreiber, mobile Funktechnik und diverse Abhöreinrichtungen zu sehen. Erläutert wird auch, wie das Überleben in dem perfekt getarnten Komplex funktionieren sollte. Die Anlage ist ausschließlich im Rahmen einer ca. 70-minütigen Führung zu besichtigen. Außerdem kann am Wochenende eine Zusatzausstellung besucht werden.