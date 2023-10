Am Rande der Weimarer Altstadt liegt der Ilmpark. In dem mit 48 Hektar Fläche größten und bekanntesten Landschaftspark der Stadt finden sich nicht nur Goethes berühmtes Gartenhaus oder die Parkhöhle, ein unterirdisches Stollensystem. Wer hier entlangspaziert, stößt direkt neben dem Eingang zur Parkhöhle und dem Listz-Denkmal auf den eher kleinen Sowjetischen Ehrenfriedhof. Hinter dem Eingangstor aus schwarzem Stahl mit einem großen roten Stern befinden sich auf einer Wiese Reihen von anonymen Steinquadern.

Der Hauptgedenkstein im Zentrum des Sowjetischen Ehrenfriedhofs im Park an der Ilm in Weimar.

Der Hauptgedenkstein im Zentrum des Sowjetischen Ehrenfriedhofs im Park an der Ilm in Weimar.

Der Hauptgedenkstein im Zentrum des Sowjetischen Ehrenfriedhofs im Park an der Ilm in Weimar. Bildrechte: dpa

Sie erinnern an insgesamt 640 im Zweiten Weltkrieg gefallene Soldaten der Roten Armee, die hier in den Jahren 1945/46 bestattet wurden. In der Mitte des Friedhofes befindet sich ein Gedenkstein. Er erinnert zum einen an Einzelschicksale und dient zudem als Ort der Dokumentation und als Mahnung für Besucherinnen und Besucher. Eine ähnliche Friedhofsanlage befindet sich im Schlosspark Belvedere, der bis vor dem Abzug der sowjetischen Truppen im Jahr 1994 genutzt wurde.