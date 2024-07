Vom 27. bis 29. September 2024 steht in Radebeul alles im Zeichen des Weines. Beim Wein- und Herbstfest können an knapp 30 Winzerständen über 200 Weine oder frischer Federweißer probiert werden. Es gibt außerdem Wandertheateraufführungen und Live-Musik auf mehreren Veranstaltungsinseln rund um den historischen Dorfanger in Altkötzschenbroda.



Der Eintritt ist in diesem Jahr am Freitag frei. Für die restlichen Tage gibt es Tickets im Vorverkauf oder an Abendkassen ab 7 Euro (ermäßigt) bzw. ab 10 Euro (Erwachsene).