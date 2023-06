Lothar Serusets zeitgenössische Arbeiten fallen auf: Er stapelt Figuren als Menschen, Tiere oder Gebäude glatt zu vertikalen Säulen. Manche der bunt bemalten Holzfiguren gießt der Bildhauer, geboren 1956 in Ulm, später in Bronze. Der heutige Wahlbrandenburger, der in der Nähe von Neuruppin lebt, ist einer, der genauer hinsieht: Er setzt den Menschen in Beziehung zu seiner Schöpfung, der Welt, dem gesamten Leben. Seruset zeigt auf, was uns trägt und was wir tragen.