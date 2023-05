DDR-Ausreise und Rückkehr nach Dresden

Glenn Ferris, Karlsruhe 1994 Bildrechte: SLUB/Deutsche Fotothek/Matthias Creutziger Matthias Creutziger kehrte seinem Beruf den Rücken, um sich der Musikfotografie zu widmen. Er gab den DDR-Jazzkalender heraus, gestaltete Theaterplakate, fotografierte auch in der Oper. 1988 verließ er mit seiner Familie die DDR. Über die Gründe sagt er lakonisch: "Ja, das war dann nicht mehr ganz so lustig in der DDR für mich und vor allem für meine Familie." Im Westen fing er wieder an, freiberuflich als Fotograf und als Texter zu arbeiten. Der Konkurrenzdruck war groß. Doch zeichneten sich Creutzigers Arbeiten durch eine besondere Handschrift aus. Betrachtet man Fotos wie das von Glenn Arthur Ferris, dann hört man fast seine Musik, abgesehen von der klaren Komposition oder dem Hell-Dunkel-Kontrast.



Auch mit der digitalen Kamera fotografiert Matthias Creutziger heute noch so, als müsste er Film sparen. Er wartet auf den Augenblick, wie bei dem Posaunisten Glenn Ferris: "Da hat es der Zufall gut mit mir gemeint. Das Foto ist in Karlsruhe entstanden, da war ein Festival, das fand im Zirkuszelt statt, deswegen die Sterne im Hintergrund, das ist nicht einkopiert, das ist echt!"

Jazz-, Klassik- und Reisefotografie

Nicht nur Musiker hat Matthias Creutziger porträtiert, auch Maler wie Veit Hofmann oder den Dresdner Avantgardisten Hermann Glöckner, aber auch Dichter wie Bert Papenfuß oder Richard Pietraß. Porträtiert hat er außerdem zahlreiche Musikerinnen, etwa die portugiesische Sängerin Maria João, die er 1995 in Leipzig traf.

Die portugiesische Jazz- und Fado-Sängerin Maria João porträtierte Matthias Creutziger 1995 in Leipzig. Auch dieses Bild gehört zum Konvulut von rund 1.000 Arbeiten, die er nun der Deutschen Fotothek in Dresden übergab. Bildrechte: SLUB/Deutsche Fotothek/Matthias Creutziger

Dazu kommen Aufnahmen von den Salzburger Festspielen oder der Sächsischen Staatskapelle, für die er viele Jahre als Hausfotograf gearbeitet hat. 2003 war er deshalb nach Dresden zurückgekehrt, fuhr mit der Kapelle durch die Welt, etwa nach Japan. Ansonsten unternahm er auch privat Reisen, beispielsweise nach Kuba, und immer brachte er Bilder mit. Für die Aufnahme einer Straßenszene in Kuba bekam der Dresdner Fotograf Matthias Creutziger den Gregor Photo Calendar Award. Bildrechte: SLUB/Deutsche Fotothek/Matthias Creutziger

1.200 Werke von Matthias Creutziger für die Deutsche Fotothek

Etwa 1.200 Abzüge hat die Deutsche Fotothek in Dresden bisher übernommen und zum großen Teil, rund 600, bereits digitalisiert. So ein Vorlass sei vor allem deshalb wichtig, weil der Fotograf selbst noch etwas über seine Bilder erzählen kann, erklärt dazu Kuratorin Agnes Matthias: "Die Inhalte spielen schließlich eine wichtige Rolle. Die Entstehungszusammenhänge können wir so wirklich noch aus erster Hand erfahren." Ein Beispiel ist das Bild des Cellisten Günter Christmann. Es sieht aus, als ob er unter seinem Instrument liegen würde und das Cello nach oben hält. Kunsthistorikerin Agnes Matthias, die Creutzigers Fotos als Kuratorin der Sammlung betreut, hat es beim Herausnehmen aus dem Karton zunächst falsch herum gehalten, weil eben der Anblick so ungewöhnlich ist. Der Fotograf hat sie korrigiert, was ja für eine Ausstellung oder eine Buchpublikation wichtig ist, aber auch für die Präsentation auf der Web-Site der SLUB.



"Also er sitzt auf seinem Stuhl und schaut auf seine Noten, aber das ist grafisch so 'rund'. Das Foto von Günter Christmann, einem Cellisten aus Hannover, habe ich zu DDR-Zeiten, in den 1980er-Jahren in Leipzig gemacht. Als er das Foto gesehen hat, meinte er, das sei das Beste, was je von ihm in Konzerten gemacht worden sei. 'Da hast du mich voll erwischt'", erzählt Matthias Creutziger. Besonders gut getroffen fühlte sich der Cellist Günter Christmann vom Fotografen Matthias Creutziger. Rund 600 seiner Arbeiten sind auf der Website der Deutschen Fotothek in Dresden bereits online zu sehen. Bildrechte: SLUB/Deutsche Fotothek/Matthias Creutziger

Hall of Fame-Fotograf träumt vom Buch