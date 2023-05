Träumen darf man immer – das mag sich wohl Tobias Pfeifer-Helke gedacht haben, als er im Januar 2022 vor die Presse trat und seine Zukunftsideen für den Friedenstein in Gotha skizzierte. Er warb damals für eine neue Großstiftung, in der die verschiedenen dort beheimateten Institutionen aufgehen könnten: neben der Stiftung Schloss Friedenstein also die zur Universität Erfurt gehörende Forschungsbibliothek Gotha, sowie die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten, die die bauliche Hülle des Schlosses verwaltet und saniert. "Warten Sie mal ab, am Ende werden wir bis nach Weimar expandieren", schloss Pfeifer-Helke seine Ausführungen ab. Mit einem Augenzwinkern zwar, aber dennoch viel spürbarem Ehrgeiz.