Friedenstein-Stiftung Gotha bahnt Weg für Neuaufstellung

Kulturminister Hoff will mehr Geld vom Bund für Gotha

Und die sind es, von denen bei dieser Friedenstein-Vision alles abhängt. Die Stadt Gotha ist nicht in der Lage, noch mehr Geld zu investieren. Und auch die Möglichkeiten des Freistaats sind begrenzt. Und so macht Hoff klar: Der Bund muss für den großen Wurf zwingend als dauerhafter Finanzierungspartner mit an Bord sein. "Wirklich funktionieren wird es nur, wenn der Bund mitmacht. Macht der Bund nicht mit, können wir uns über andere Möglichkeiten verbesserter Kooperation verständigen, aber das, was wir hier wollen, was das Potenzial aus unserer Sicht ist, geht nur mit dem Bund."

Hoff will deswegen in Kürze Gespräche in Berlin führen – mit einem Masterplan im Gepäck, der möglichst konkret die Vision vom neuen Friedenstein erläutern soll. Dieser Masterplan soll laut Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke noch bis September erarbeitet werden. Eine komplexe Aufgabe, die noch obendrauf kommt zu den vielfältigen Herausforderungen, mit denen Pfeifer-Helke ohnehin zu kämpfen hat. Schließlich bekommt er gerade schon – allerdings zeitlich begrenzt – sehr viel Geld vom Bund für Vermittlung und Digitalisierung. Und das muss sinnvoll eingesetzt werden.

Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff ist auf der Suche nach Geld, um die Pläne der Friedenstein-Stiftung Gotha zu finanzieren. Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter

Ein Masterplan für Schloss, Forschungsbibliothek und weitere Einrichtungen in Gotha

Für ihn aber erst recht Ansporn, parallel eine komplette Neuaufstellung zu planen: "Die Bundesmittel, die uns zur Verfügung stehen bis 2027, sind reine Projektmittel. Der Bund hat nie gesagt: Nach 2027 geht das hier nahtlos weiter. Sondern er hat gesagt: Ihr steht im Blaubuch. Es ist eine national bedeutsame Einrichtung. Bitte überlegt mit den Mitteln, die wir euch bis 2027 zur Verfügung stellen, wie entwickelt sich der Standort Gotha."

Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke arbeitet an einem Masterplan für die Zukunft der Friedenstein-Stiftung Gotha Bildrechte: dpa

Pfeifer-Helke, Hoff und Kreuch wollen groß denken – in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Welche Reaktion es in Berlin auf ihre Ideen geben wird, ist völlig offen. Bislang wurde ein dauerhaftes finanzielles Engagement in Gotha immer abgelehnt.