Zwischen Gotha und dem Kurort Bad Tabarz verkehrt die Thüringerwaldbahn, die an beliebten Ausflugszielen hält und so auch für Familien mit Kindern einiges zum Staunen bereit hält. Vom Gothaer Hauptbahnhof aus fährt die Linie 4 durch die Innenstadt, vorbei am Orangeriepark mit dem Aufgang zum Schloss Friedenstein, und anschließend weiter in Richtung Thüringer Wald. Auf dem Weg liegen Sehenswürdigkeiten wie die spätbarocke Stadtkirche in Waltershausen oder die Marienglashöhle in Friedrichroda, für die sich ein Ausstieg lohnt. Historische Straßenbahnen wie der Gothaer Gelenkwagen können von Familien und Gruppen außerdem für Sonderfahrten gebucht werden.

Wer in Gotha in die Thüringerwaldbahn steigt, kommt an Sehenswürdigkeiten wie der Orangerie des Schloss Friedenstein vorbei. Bildrechte: MDR/Andreas Metzmacher