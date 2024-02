Bildrechte: imago/Westend61

08. Februar 2024, 15:11 Uhr

Vom 12. bis 16. Februar 2024 sind in Thüringen Winterferien. Damit in der Zeit keine Langeweile aufkommt, stellen wir spannende Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien vor: Zum Beispiel lädt Schloss Heidecksburg in Rudolstadt zum Maskenball, in Gotha können Kinder in die Welt der Märchen eintauchen, in Jena eine Reise zu den Sternen unternehmen und in Altenburg kann ein Podcast aufgenommen aufgenommen werden. Zehn Tipps für die Ferien mit Infos zu Öffnungszeiten, Adressen und mehr.