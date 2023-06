Da ist etwa Christiane Eislers Serie rund um die Punkband Wutanfall aus dem Jahr 1983. Sie zeigt, wie diese Gesellschaft diverser wird, wie sie sich an den Rändern aufzulösen beginnt. Nicht nur in Berlin, auch in der Provinz.

Museumsdirektor und Mit-Kurator Erik Stephan beschreibt es so: "Der Staat DDR befand sich in einem Zustand der Agonie, es gab auch immer mehr Ausreiseanträge, und einige der Fotos, die wir hier zeigen, zeigen Abschiedsfeste dieser Menschen. So freudvoll diese Bilder auch sein mögen, das waren Menschen, die das Land verlassen haben, die ihren Freundeskreis verlassen haben und eine Lücke hinterlassen haben. Und dieses enthemmte Miteinanderumgehen, das überdeckt auch manchmal die Traurigkeit darunter."

In Jena wird auch eine Kunstform gefeiert; die Mehrzahl der Fotografen haben an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert. Die HGB war in den 80er-Jahren für viele ein geschützter Raum, in dem sie sich frei entfalten konnten. Die Bilder dieser Ausstellung sind ihr spätes Dankeschön an diese Möglichkeit. Sie ist deutlich mehr als nur Ostalgie. Sie zeigt zugleich ein Land, in dem es oft guttat, seinen Verstand abzugeben und wild zu feiern. Manchmal war es sogar von Vorteil. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so hieß das doch, damals in der DDR.