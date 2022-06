Übersicht Sachsen: Acht spannende Naturkundemuseen entdecken

Einem Grizzlybären hautnah gegenüberstehen, kuriose Tiere wie Tomatenfrösche bestaunen oder im Dunkeln leuchtetende Mineralien – das alles ist möglich im Naturkundemuseum. Wer also nach einem spannenden Ausflugsziel am Wochenende oder in den Sommerferien mit Freunden, Kindern oder Enkelkindern ist, wird hier fündig. Wir haben eine Übersicht mit unseren Museums-Empfehlungen zusammengestellt – von der Terra Mineralia in Freiberg, über das Museum für Naturkunde in Chemnitz bishin zum neugestalteten Naturkundemuseum in Leipzig – inklusive der wichtigsten Informationen für Ihren Besuch, wie Adressen, Öffnungszeiten und Eintrittspreise.