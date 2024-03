Bildrechte: IMAGO / ingimage

Kulturelle Empfehlungen Ostern 2024: Ausflugsziele für Familien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

26. März 2024, 16:41 Uhr

Ostern 2024 steht vor der Tür und in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind außerdem Osterferien. Kinder und Familien können rund um die Feiertage viel erleben und auch das Wetter spielt mit: Das lange Wochenende soll viel Sonne und frühlingshafte Temperaturen bringen. Beste Voraussetzungen also für kulturelle Ausflüge und Aktivitäten. In Apolda wird zum Osterspaziergang geladen, in Halle gibt es eine Oster-Rallye, in Rudolstadt können Eier bemalt werden, in Chemnitz gibt es einen Ostermarkt und in der Oberlausitz findet das traditionelle Osterreiten statt. Unsere Tipps für Ostern 2024 und die Osterferien – mit Infos zu Terminen und Adressen.