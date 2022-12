Von Albit bis Zepterquarz – im terra mineralia dreht sich alles um Minerale, Edelsteine und Meteoriten. 3.500 Exponate sind seit 2008 in der modernen Ausstellung im alten Gemäuer von Schloss Freudenstein zu sehen. Damit gehört sie zu den umfangreichsten Mineraliensammlungen weltweit. 2004 wurde sie von der Sammlerin Erika Pohl-Ströher gestiftet. Jeder Raum der Dauerausstellung ist einem Kontinent gewidmet. Schritt für Schritt erschließen sich Besucherinnen und Besucher so die bunt funkelnde Welt der Mineralien.

Verwaltet wird das Museum von der Technischen Universität Freiberg. Nachwuchsförderung ist deshalb ein wichtiges Anliegen. Unter der Leitung von Studierenden der TU Freiberg können Schülerinnen und Schüler im Museum an einem Mitmach-Labor teilnehmen. Einmal im Monat trifft sich die Kindergruppe 'Mineralinos' im Museum, um mehr über Minerale und das Sammeln zu lernen. In den Schulferien gibt es außerdem regelmäßige Aktionen, deren Schwerpunkt auf Experimenten und spannenden Erlebnissen liegt: "Willkommen in der Eiszeit!" heißt es zum Beispiel in den Winterferien. Kinder und Jugendliche gehen auf Forschungsreise in die Vergangenheit und erfahren, wie Menschen und Tiere vor 10.000 Jahren lebten.