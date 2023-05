Ausstellung Otto der Große und sein besonderes Verhältnis zu Merseburg

Fragment-Rückseite aus der Chronik des Merseburger Bischofs Thietmar Bildrechte: Vereinigte Domstifter Merseburg/Falko Matte

Denn Otto I. hatte am 10. August 955 – also am Tag der Lechfeldschlacht auf den heiligen Laurentius ein Gelübde abgelegt: Beim Sieg über die Ungarn würde er in Merseburg ein Bistum gründen – was er dann 968 einlöste. Nur ein Beweis, dass Kaiser Otto mit Merseburg in enger Verbindung stand. Markus Cottin führt aus: "Wir können also vier Aufenthalte Ottos des Großen in Merseburg feststellen. Das ist noch relativ wenig, wenn man jetzt zum Beispiel nach Magdeburg blickt, aber auf der Grundlage dessen, was Heinrich I. getan hat, richtet er hier das Bistum ein. Das heißt auch die Kathedrale wird wertvoll ausgestattet, und der Besitz der Merseburger Kirche wächst. Also beispielsweise die Kirche in Helfta, die gerade ausgegraben wird, die wird dem Merseburger Dom Klerus geschenkt."