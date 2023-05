Internationaler Museumstag am 21. Mai 2023 Rund um Leipzig und Halle: Architektur und Kunstschätze neu entdecken

Hauptinhalt

Auch rund um Leipzig oder Halle lohnt ein Ausflug ins Museum am 21. Mai 2023. Nicht nur Kunstschätze, auch besondere Architektur gibt es im Grassi Museum Leipzig, Merseburger Dom oder im Stadtmuseum in der "Hohe Lilien" in Naumburg am Sonntag neu zu entdecken. Das sind unsere fünf Empfehlungen zum Internationalen Museumstag.