Das Deutsche Optische Museum in Jena soll zur interaktiven Erlebniswelt werden. Die großen Pläne für die neue Ausstellung über vier Etagen gelten nun auch als finanziell gesichert. Für Neukonzeption und Gestaltung übergab Wirtschaftsminister Tiefensee am Montag den Förderbescheid über knapp 8,9 Millionen Euro an Museums- und Gründungsdirektor Timo Mappes.

Tiefensee sprach von einer Vision am richtigen Ort. Schließlich sei Jena eine Wiege der modernen optischen Industrie. Genau an den Carl-Zeiss-Platz der Stadt gehöre dieses moderne interaktive Museum, fügte Mappes hinzu Auf einer dann fast dreimal so großen Ausstellungsfläche können dann mit Linsen und lichtleitenden Flüssigkeiten experimentiert werden. Auch historische Filme und Einblicke in die aktuelle Forschung werde es geben.

Wiedereröffnung erst 2024

Allerdings verzögert sich die Realisierung der Vision auf 2024. Ursprünglich war schon von Mitte 2023 die Rede, dann feiert das Haus 100. Jubiläum. Als Grund der Verzögerung wurde der geplante Anbau mit dem neuen barrierefreien Eingangsbereich genannt.



Der komplette Umbau des historischen Gebäudes soll laut Mappes im März beginnen. Die acht Millionen Euro für die Kernsanierung seien über den Träger des Hauses, die vor knapp fünf Jahren gegründete Stiftung Deutsches Optisches Museum, gesichert. Fragezeichen gebe es noch beim geplanten Anbau mit barrierefreien Zugang zum Museum, mit Café und Museumshop.

Blick in den historischen Hörsaal Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Auf Basis alter Fotos soll beispielsweise auch der historische Hörsaal restauriert werden, in dem Studierende der staatlichen Optikerschule in den 1920er-Jahren lernten. Dazu gehört auch der lateinische Schriftzug "Per aspera ad astra" an der Wand. Der Schriftzug soll wieder zu sehen sein genauso wie die Vertiefungen für die Tintenfässchen der Studenten in den Pulten oder die hitzebeständige Schieferplatte auf dem Dozententisch, die beim Experimentieren mit heißen Lichtquellen nicht in Brand geriet.

Mammutaufgabe: Erfassen und Digitalisieren

Museumsmitarbeiterin Dr. Ulrike Lötzsch und Gründungsdirektor Timo Mappes begutachten ein L-Stativ-Mikroskop von Zeiss. Bildrechte: MDR/Anke Preller Seit Sommer 2019 sind die Ausstellungsräume geschlossen. Seitdem wurde am Carl-Zeiss-Platz gepackt. Die weitaus meisten der 23.000 Objekte der weltweit einzigartigen Sammlung aus sieben Jahrhunderten lagerten bis dahin im Depot. Dazu gehören 1.200 Mikroskope, 1.400 Guckkastenbilder, Fotoapparate, Teleskope, Gemälde und Grafiken sowie eine große Fachbibliothek. Zu den besonderen Stücken zählen Napoleons Schmuckfernrohr, dass der Franzose wohl eher nutzte, um seine Kurzsichtigkeit zu überspielen. Ebenso eine Brille von Robert Koch oder das seinerzeit modernste Forschungsmikroskop mit integrierter Lichtquelle im Stativ aus den 1930er-Jahren. Als Ausweichquartier für die Exponate dienen die nicht genutzten Bibliotheksräume im Abbe-Zentrum auf dem Jenaer Wissenschaftscampus Beutenberg.

Scan eines historischen Opernglases Bildrechte: MDR/Anke Preller Schon der Umzug stellte eine Mammutaufgabe dar, da die Objekte gesichtet und erfasst werden mussten, teilweise gereinigt von Staub oder Grünspan, der sich auf den Messing-Einfassungen absetzte. Mit einem Barcode inventarisiert werden mussten sie alle. Nicht zu vergessen sollten rund 10.000 Objekte in einem eigens eingerichteten Fotostudio in 360-Grad-Fotografien digitalisiert werden.

Virtuelles Museum und Schaudepot

Nicht zum Zwecke der Archivierung allein, sondern auch der späteren Präsentation wegen im digitalen Museum, dass Experten und Laien online besichtigen können sollen. Fördermittel in Höhe von über einer Million Euro hatten das Deutsche Optische Museum und die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) für dieses Digitalisierungsprojekt eingeworben. Auch andere Häuser sollen von den Erfahrungen des Modellprojektes profitieren.