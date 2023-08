Das "Bauernkriegspanorama" von Werner Tübke ist das zentrale Werk im Panoramamuseum in Bad Frankenhausen.



Adresse:

Am Schlachtberg 9

06567 Bad Frankenhausen



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr

Am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr

Montags und am 24. Dezember geschlossen



Eintrittspreise:

Erwachsene: 9,50 Euro

ermäßigt: 8,50 Euro

Menschen zwischen 6 und 16 Jahren: 4 Euro



Barrierefreiheit:

Ein barrierefreier Zugang ist vorhanden, ein Rollstuhl kann geliehen werden.

Es gibt einen barrierefreien Audio-Guide in Leichter Sprache und einen Guide in Gebärdensprache.



Für die Besitzer von Hunden gibt es im Außenbereich eine begrenzte Anzahl an Hütten, in denen die Vierbeiner für die Dauer des Besuchs untergebracht werden können.