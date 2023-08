Das Große Zittauer Fastentuch gehört mit 56 Quadratmetern zu den größten und ältesten Hungertüchern seiner Art und ist in Deutschland einzigartig. Etwa um das Jahr 1000 entstand die Tradition zur Fastenzeit, vor Ostern den Altar abzudecken. Die Gläubigen sollten nicht nur auf Fleisch, Alkohol und Sex verzichten, sondern auch auf den Anblick des Allerheiligsten. Zunächst wurden dafür schlichte, meist violette Tücher verwendet. Später wurden die Tücher aufwendig verziert, wie auch die "Zittauer Hungerlappen" beweisen.

Das Große Fastentuch wurde im Jahr 1472 angefertigt. 200 Jahre lang war im Gebrauch der Kirche Sankt Johannis in Zittau. Das Fastentuch wurde nach seiner Ausmusterung jahrhundertelang eingelagert. Im Zweiten Weltkrieg kam es auf den Oybin, wo es Soldaten der Roten Armee fanden, zerschnitten und als Abdeckung ihrer Badestube nutzten. Das ruinierte Tuch kam wieder ins Depot und wurde erst 1989 gesucht. 1994/95 wurde es in der renommierten Schweizer Abegg-Stiftung restauriert und kehrte nach Zittau zurück. Dort hat es in der Kirche zum Heiligen Kreuz seinen Platz.

Ungefähr 200 Jahre lang war das Große Fastentuch in Zittau in Gebrauch und wurde dann nach 300 Jahren wiedergefunden. Bildrechte: imago images / epd

Thematisch beschäftigt es sich mit dem Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Das Tuch ist in mehrere Flächen unterteilt (90 Felder in zehn Reihen), die verschiedene Szenen aus der Heiligen Schrift zeigen und somit wie eine Art Bilderbibel funktionieren. Diese Form des Fastentuchs wird als Feldertyp bezeichnet und ist in Deutschland einmalig. Es gilt als eines der bedeutendsten Textilarbeiten des europäischen Mittelalters.