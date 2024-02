"René Burri: In Deutschland"

Bis zum 11. Februar 2024



Kunsthalle Erfurt

Fischmarkt 7

99084 Erfurt



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag von 11 bis 22 Uhr

Geschlossen am 24. und 31. Dezember, am 25. Dezember und am 1. Januar von 13 bis 18 Uhr

Geöffnet am 26. Dezember von 11 bis 18 Uhr geöffnet



Eintritt

Erwachsene: 6 Euro

Ermäßigte: 4 Euro



Am ersten Dienstag im Monat ist der Eintritt frei.



Nach dem 11. Februar soll die Ausstellung in weiteren Museen in Deutschland und Frankreich Station machen.