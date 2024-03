Ausstellung "Busy Girl": Von Down-Syndrom- bis Imker-Barbie

Die Barbie ist eine der bekanntesten und meistverkauften Puppen der Welt. In diesem Jahr feiert sie ihren 65. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt das Deutsche Spielzeugmuseum Sonneberg eine Sonderausstellung zur Barbie. "Busy Girl – Barbie macht Karriere" ist eine Zeitgeist-Ausstellung, welche die Berufs- und Lebenswelt der Frau von 1960 bis heute anhand von Barbie-Puppen, Häusern und Accessoires in Szenen darstellt.

Begonnen hat ihre Sammelleidenschaft 1993 als sie ihrer Tochter die Barbie-Puppen aus ihrer eigenen Kindheit aus den Sechzigern zum Spielen geben wollte. Aber die Tochter wollte sie nicht, sie waren nicht mehr aktuell. Da fielen Bettina Dorfmann die Veränderungen der Barbie auf: Die neue Barbie fuhr nun Inlineskates und nicht mehr Rollschuhe wie in den Sechzigern. Das fand Dorfmann spannend und so nahm die Sammelleidenschaft ihren Lauf.

Ihrer Ansicht nach eignet sich Barbie ideal als Spiegel unserer Gesellschaft. So hatte Barbie früher einen Plattenspieler, später einen Kassettenrekorder. In den Siebzigern sei Barbie noch braungebrannt gewesen, später hatte sie eine Tube Sonnencreme dabei, da bekannt wurde, dass man sich vor der UV-Strahlung schützen sollte. "Zum Bienensterben gab es direkt die Imker-Barbie, also es sind immer aktuelle Themen, die sofort irgendwo aufgearbeitet werden", so die Kuratorin.

Dorfmann findet es außerdem spannend, Barbie in ihren zahlreichen Berufen zu zeigen, wodurch sich Kinder fragen können, was sie später einmal werden wollen und Erwachsene vielleicht auch einmal die eigene Berufswahl hinterfragen. Es gäbe einfach viele Gesprächsthemen, die Barbie anregt – und genau das macht sie so spannend für die Kuratorin.



Die Wanderausstellung "Busy Girl – Barbie macht Karriere" wird am Abend des 28. März im Deutschen Spielzeugmuseum in Sonneberg eröffnet und ist dort bis zum 22. September 2024 zu sehen.