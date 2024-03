Ausstellung in Weimar: Wie Nietzsche von den Nazis instrumentalisiert wurde

Eine Kabinettausstellung im Nietzsche-Archiv Weimar zeigt, was der im Jahr 1900 gestorbene Philosoph mit den Nationalsozialisten zu tun hatte.

Die Schau zeigt, wie Nietzsches Werk der NS-Ideologie angepasst wurde.

Eine wichtige Rolle dabei spielte Nietzsches jüngere Schwester Elisabeth.

Die Augen verdreht sie nicht, aber Vergnügen bereitet es der Kustodin und Verantwortlichen für das Nietzsche-Archiv Weimar, Sabine Walter, nicht gerade, dass sich die Vorurteile gegen Nietzsches Denken so hartnäckig halten: "Wir merken, das ist immer wieder Thema, wir werden immer wieder auch in Führungen darauf angesprochen." Auch in ihrer Familie habe sie schon zu hören bekommen: "'Was machst du denn da mit diesem Nietzsche, das ist doch ein Nazi! Und was der geschrieben hat, ist ja furchtbar.' Und das war uns wirklich mal ein Anliegen, das aufzudröseln", so Walter.

Nietzsche gefiel nicht allen Nazis

Genau das nimmt die Kabinettausstellung nun in den Blick. Federführend kuratiert von dem Dresdner Historiker Justus H. Ulbricht, beleuchten fünf Vitrinen die Frage: Was hat Nietzsche mit dem Nationalsozialismus zu tun?

Bildrechte: MDR/Linda Schildbach

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich schnell Widersprüche, erklärt Kustodin Sabine Walter: "Es gab wirklich bekennende Nationalsozialisten, die gesagt haben: Mit dem Nietzsche, da könnt ihr aber nichts anfangen, das passt nicht. Aber auch Kämpfer wie der Übersetzer ins Englische, Oscar Levy, die sich dafür eingesetzt haben, Nietzsche aus dem Nationalsozialismus auszuklammern."

Nietzsches Werk sollte der NS-Ideologie angepasst werden

Doch auf der anderen Seite gab es einflussreiche Player, die ein Interesse daran hatten, das Werk und Denken Friedrich Nietzsches passend für den Nationalsozialismus zu machen. Allen voran Alfred Baeumler, ein wichtiger Ideologe des NS. Er drehte Nietzsches "Übermenschen" kurzerhand zu einem "Herrenmenschen". Auch zwei Cousins Nietzsches, die Oehlers, waren überzeugte Nationalsozialisten, wie Walter erklärt: "Und die schrieben dann auch richtig darüber, wie man Nietzsche im Sinne des Nationalsozialismus zu lesen hat."

So wurde aus dem europäischen Denker ein "Deutscher Prophet". Eine Schlüsselrolle spielte dabei Nietzsches zwei Jahre jüngere Schwester Elisabeth. Lange Zeit mit dem bekennenden Antisemiten Bernhard Förster verheiratet, war sie glühende Hitler-Anhängerin und gleichzeitig daran interessiert, die Bücher und Schriften ihres Bruders während seiner geistigen Abwesenheit und posthum zu verbreiten. Bildrechte: IMAGO/Heritage Images

Nietzsches Schwester war Hitler-Anhängerin

Sie gründete das Nietzsche-Archiv Weimar und habe, so Walter, ihr Fähnlein in den Wind gehängt. In den 20er- und 30er-Jahren sei dann zuerst von den italienischen Faschisten Anerkennung gekommen, später natürlich auch von den Nationalsozialisten: "Und da kam dann das Geld auch her, da war sie dann erfolgreich", so Walter.

Hitler höchstpersönlich kam mehrere Male ins Nietzsche-Archiv und 1935 sogar zu Elisabeths Beerdigung. Es sei zwar nicht bekannt, dass er ein Nietzsche-Leser gewesen sei, doch die Anwesenheit des "Führers" habe Nietzsches Bedeutung untermauert, sagt Helmut Heit. Der Leiter des Nietzsche-Kollegs attestiert Nationalsozialisten sogar eine Halbherzigkeit, wenn es um die Aneignung des Philosophen geht. Auch die geplante Gedächtnis- oder Ruhmeshalle wurde nie fertig gebaut.

Nietzsche war Gegner des Antisemitismus

Nietzsches Denken und Schriften hätten mit dem Gedankengut der Nationalsozialisten nichts zu tun, findet Heit: "Weil er nicht nur ein expliziter, entschiedener Gegner des zeitgenössischen Antisemitismus war, sondern auch ein Gegner jeder Art von Vaterländerei, Deutschtümelei, überhaupt der Vorstellung, dass es wichtig sein könnte, sich als Teil eines Volkes oder irgendeiner definierten Gemeinschaft zu fühlen."

Bildrechte: MDR/Linda Schildbach

Doch wie kommt es, dass sich dieses Bild auch heute noch hält? Helmut Heit sieht die Gründe dafür auch in der Wirkungsgeschichte nach 1945, die quasi konträr zur der vom Bauhaus sei: "Während das Bauhaus im Nachhinein als demokratische Anti-Nazi-Bewegung weiß gesehen wurde, wurde Nietzsche als Vordenker des Faschismus schwarz gesehen und aus dem Kanon ausgeschlossen." Das Nietzsche-Archiv sei geschlossen und die Erinnerungskultur zu Nietzsche beendet worden – "jedenfalls in der DDR, aber auch zu großen Teilen im Westen", so Heit weiter.