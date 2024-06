Das Lindenau-Museum Altenburg zeigt in einer Sonderschau das Werk des aus Altenburg stammenden Malers Walter Jacob (1893–1964) . Im Prinzenpalais des Residenzschlosses geben rund 50 Kunstwerke aus dem Zeitraum 1913 bis 1962 einen Einblick in die stilistische Vielfalt des Künstlers. Sein Werk ist geprägt von der genauen Beobachtung der Natur, in Zeichnungen und Gemälden hielt Jacob die Schönheit und die Kraft von Pflanzen und Tieren fest. Während sich das Frühwerk des Malers noch deutlich am Expressionismus orientiert, entwickelte er im Alter abstrakte Landschaften in einer modernen Formensprache. Im Fokus der Schau stehen Werke, die mit wichtigen Lebensorten und Beziehungen des Künstlers in Verbindung stehen. Jacobs leidenschaftlicher Umgang mit Farbe ist ebenfalls zentral. Auf über 200 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden neben Gemälden und Grafiken aus der Sammlung des Lindenau-Museums auch Leihgaben und kaum bekannte Werke aus dem Nachlass des Künstlers gezeigt.