Häufige Fragen zur Leipziger Buchmesse 2022

Was ist die Leipziger Buchmesse?

Nach der Frankfurter Buchmesse ist die Leipziger Buchmesse die zweitgrößte in Deutschland. Sie findet üblicherweise jedes Jahr im März auf dem Gelände der Leipziger Messe statt und gilt als erster großer Branchentreff des Jahres. Anders als die Frankfurter Buchmesse, ist die Messe in Leipzig in erster Linie eine Publikumsmesse.

Seit wann gibt es die Leipziger Buchmesse?

Die Geschichte der Buchmesse in Leipzig geht weit zurück. Nachdem Leipzig mit der Reformation und dem daraus folgenden Boom des Buchdrucks zu einem der wichtigsten Druckorte in Europa wurde, nahm in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das Messewesen in der Stadt Fahrt auf. Der erste Ratsmessekatalog mit Neuerscheinungen erschien 1594, übrigens vier Jahre früher als in Frankfurt.

Wann findet die Leipziger Buchmesse 2022 statt?

Die Leipziger Buchmesse ist traditionell im März. 2022 soll sie nach derzeitigen Planungen vom 17. bis 20. März stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Buchmesse 2020 und 2021 abgesagt.

Wann wir das Programm bekanntgegeben?

Im Rahmen der Leipziger Buchmesse und des Lesefestivals "Leipzig liest" wird es rund 3.700 Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der Stadt Leipzig geben. Das genaue Programm wird Mitte Februar veröffentlicht.

Welche Autoren kommen auf die Leipziger Buchmesse?

Auf der Leipziger Buchmesse stellen Hunderte Autorinnen und Autoren ihre Neuerscheinungen vor. Die Autorinnen und Autoren für die Buchmesse 2022 sind noch nicht bekannt. Sobald es soweit ist, erfahren Sie es hier bei MDR KULTUR.

Wo und wann bekomme ich Tickets?

Ab wann genau es Tickets für die Buchmesse 2022 und die parallel stattfindende Manga-Comic-Con gibt, wurde noch nicht bekanntgegeben. MDR KULTUR informiert sie hier, wenn es soweit ist. Üblicherweise beginnt der Vorverkauf im Dezember. Dann sind Tickets online auf der Seite der Leipziger Messe und deutschlandweit an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Was kosten die Tickets?

Die Ticketpreise für die Leipziger Buchmesse 2022 werden voraussichtlich im Herbst veröffentlicht. Normalerweise gibt es Tageskarten und Dauerkarten. Außerdem gab es bislang einen Frühbucher-Rabatt sowie Ermäßigungen für Familien und Gruppen.

Ist die Leipziger Buchmesse barrierefrei?

Das Gelände der Leipziger Messe ist baulich barrierefrei konzipiert – jedenfalls für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Die Veranstaltungen der Buchmesse sind teilweise barrierefrei. Im Jahr 2018 waren zum ersten Mal Gebärdensprach-Dolmetscher auf der Messe im Einsatz, um auch Besuchern mit eingeschränkter Hörfähigkeit einen barrierefreien Zugang zu ausgewählten Veranstaltungen zu ermöglichen.

Welches Land ist Gastland der Leipziger Buchmesse?

Als Gastland 2021 war Portugal vorgesehen. Aufgrund der Absage der Messe hat Portugal seinen Gastlandauftritt auf 2022 verschoben. Über 280 Millionen Menschen auf vier Kontinenten sprechen Portugiesisch. Bei der Leipziger Buchmesse 2022 soll deshalb nicht nur ein Land im Fokus stehen, sondern die facettenreiche Literaturwelt in portugiesischer Sprache. Der Gastlandauftritt will die Vielfalt kultureller Beziehungen widerspiegeln – über Grenzen und Nationen hinweg. Nicht nur Werke weltberühmter Literaten werden präsentiert, auch vielversprechende Newcomer sollen auf dem deutschsprachigen Markt bekannter gemacht werden. Im Jahr 2023 wird dann Österreich Gastland sein.

Wann wird der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben?