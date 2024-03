Die Vergabe der begehrten Artist-Plätze für die New Artists Alley erfolgt im Losverfahren. In der New Artist Alley präsentieren Künstler*innen ihre Ideen für Manga, Comics und mehr. Das Projekt richtet sich an nicht-kommerzielle Künstler*innen und Kunsthandwerker*innen, die ausschließlich handgefertigte Produkte anbieten. Hier auszustellen bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Arbeiten einem breiteren Publikum zu zeigen und Kontakte zu knüpfen.