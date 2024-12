Katja Frenzel-Röhl

Die Liebe zur darstellenden Kunst wurde Katja Frenzel-Röhl in die Wiege gelegt: Am 17. Mai 1974 wurde sie in Dessau als Tochter der Schauspielerin Bärbel Röhl und des Puppenspielers Klaus Frenzel geboren – beide waren in der DDR-Theaterszene gefeierte Größen. Laut eigener Aussage hatte Katja Frenzel-Röhl in ihrer Jugend für sich entschieden, niemals als Schauspielerin arbeiten zu wollen. Als sie jedoch früh ihr erstes Kind bekam, nahm sie ein kurzzeitiges Engagement in der ZDF-Fernsehserie "Frauenarzt Dr. Markus Merthin" an. Anschließend machte sie eine Ausbildung zur Schneiderin. Doch es folgten weitere Engagements für Serien: in "Unter uns", "Alarm für Cobra 11" und "Soko Wismar".

Bildrechte: picture alliance/Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Kurt Weill

Kurt Weill gehört zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Als Sohn eines Kantors der jüdischen Gemeinde wurde er am 2. März 1900 in Dessau geboren, die Liebe zu Musik und Literatur bekam er von Haus aus mit. Er schrieb schon mit zehn Jahren seine ersten Lieder, durfte Proben am Theater in Dessau besuchen und vom Kapellmeister dort bekam er den ersten Kompositionsunterricht. Auch seine erste Stelle hatte er in Dessau, als Korrepetitor am Theater. Um die Familie zu unterstützen, musste er dazuverdienen, 1920 konnte er sein Musikstudium wieder aufnehmen: In Berlin wurde Ferruccio Busoni sein Lehrer. Dort lernte er den Dichter Bertolt Brecht kennen – und seine spätere Frau Lotte Lenya, die bei der Uraufführung der "Dreigroschenoper" 1928 die Hauptrolle der Jenny übernahm.

Bildrechte: Archiv Kurt Weill Gesellschaft e.V.

Mit dem Stück um zwei Gauner, das keine Oper im eigentlichen Sinne ist, sollten Brecht und Weill einen Welterfolg landen. Songs daraus wurden zum Hit, auch weil sie die Stimmung der Goldenen Zwanziger kurz vor dem großen Crash einfingen. Im Team mit Brecht entstand danach die Oper "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny". Bei der Uraufführung 1930 in Leipzig sorgten rechte Störtrupps für Tumult. Weills Musik wurde in der Presse bald als "undeutsch" geschmäht.

1935 floh Weill mit Lenya vor den Nazis in die USA, wo er anders als andere Emigranten wieder Fuß fassen konnte. Er feierte Erfolge am Broadway mit Musicals wie "Knickerbocker Holiday" ("September Song") oder "One Touch of Venus" und er schrieb Filmmusik für Hollywood. Am 3. April 1950 starb Weill in New York. In Dessau erinnert das Kurt Weill Fest seit 1990 an den Komponisten, der das Musiktheater erneuerte, der bis heute auf Bühnen weltweit gespielt und von Größen wie den Doors, David Bowie oder Frank Sinatra gecovert wurde.

Wilhelm Müller

Für die einen war er ein mittelmäßiger Romantiker, für andere ein Vorläufer Heinrich Heines. Am 7. Oktober 1794 wurde Wilhelm Müller in Dessau geboren. Viele kennen seine Verse, ohne an den Dichter zu denken. "Das Wandern ist des Müllers Lust" ist immer noch ein bekanntes Volkslied. "Die schöne Müllerin" oder "Die Winterreise" steht in der Vertonung von Franz Schubert als Kunstlied-Zyklus vielerorts auf dem Konzert-Programm. Wobei "Der Lindenbaum" am Brunnen vor dem Tore, den jeder kennt, auch aus der "Winterreise" stammt. Melancholisch-düster spricht der Dichter darin auch von der eigenen unglücklichen Liebe.

Der Sohn einer Handwerkwerkerfamilie, die zu etwas Wohlstand gekommen war, konnte ab 1812 Philologie und Geschichte in Berlin studieren und meldete sich im Februar 1813 als Freiwilliger zum preußischen Heer, um an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teilzunehmen. 1814 kehrte er zurück. In den literarischen Salons der Stadt lernte er Romantiker wie Achim von Arnim, Clemens Brentano oder Ludwig Tieck kennen.



Ab 1819 begann er, als Lehrer in Dessau Geschichte, Latein und Griechisch zu unterrichten. Außerdem kümmerte er sich um die Hofbibliothek und arbeitete als Übersetzer, Rezensent und Herausgeber für den Brockhaus-Verlag in Leipzig. Seinen Beinamen "Griechen-Müller" bekam er indessen, weil er sich für den Befreiungskampf der Griechen gegen die türkische Besatzung einsetzte. Auf einer Studienreise war er in dem Land. Am 1. Oktober 1827 starb Wilhelm Müller im Alter von nur 32 Jahren in Dessau. Heine soll seine "ewige Frische" bewundert haben. Müllers Grab befindet sich auf dem Historischen Friedhof. Im Stadtpark erinnert ein Denkmal an ihn.

Didi Hallervorden

"Palim, palim" – Dieter "Didi" Hallervorden galt lange als König des Klamauks in Deutschland, nicht zuletzt wegen seiner Fernseh-Sketche und erfolgreichen Formaten wie "Nonstop Nonsens". Hallervorden wurde am 5. September 1935 in Dessau geboren. Zum Studium der Publizistik und Romanistik ging er nach Berlin. 1958 flüchtete er aus der DDR und setzte sein Studium im Westen fort. Das berühmte Max-Reinhardt-Seminar in Wien lehnte ihn "mangels Talent" ab. Er nahm daraufhin privat Schauspielunterricht. Im Dezember 1960 gründete er in Berlin mit Rotraud Schindler und Wilfried Herbst das Kabarett "Die Wühlmäuse", bis heute eine Institution der politischen Satire mit Hallervorden als künstlerischem Leiter, der weiter in aktuellen Debatten Position bezieht.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow

Ab Mitte der 60er-Jahre trat Hallervorden vermehrt in Fernsehen und auch in Filmen auf. Allmählich wurde "Didi" zu einer Marke jenseits des Images als Grimassenschneider. Das gelang ihm u.a. mit der Satire-Show "Hallervordens Spott Light". Für seine Filme "Das letzte Rennen" oder das Demenz-Drama "Honig im Kopf" feierte ihn die Kritik zuletzt als gereiften Charakterdarsteller. Auf der Bühne war er weiter aktiv. 2008 hatte er das Schlosspark-Theater in Berlin übernommen. In seiner Geburtsstadt Dessau eröffnete er 2022 sein Mitteldeutsches Theater. Seit 2007 ist er Ehrenbürger der Stadt.

Walter Gropius

Finanziell wie politisch unter Druck, war das Bauhaus 1925 von Weimar nach Dessau umgezogen. Für Direktor Walter Gropius (1883-1969) war die aufstrebende Industriestadt der ideale Standort für die neue "Hochschule für Gestaltung". "Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!", hatte der gebürtige Berliner Architekt in einem Manifest 1919 verkündet. In Dessau hatte er erstmals freie Hand und Raum, seine Vision vom Neuen Bauen umzusetzen: beim Entwurf des Campus' mit Schul- und Werkstattgebäude samt der berühmten Vorhangfassade aus Glas, mit den Wohnhäusern für die Bauhaus-Meister aus weißen Kuben oder der Siedlung Törten mit zweigeschossigen Reihenhäusern, wo Gropius die Arbeit mit vorgefertigten Elementen erprobte. 1928 trat Gropius von seinem Amt zurück, um sich eigenen Projekten zu widmen.

Bildrechte: IMAGO/Bridgeman Images

Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 kam das Aus für das Bauhaus in Dessau. 1937 ging Gropius ins Exil in die USA, er lehrte in Harvard und starb 1969 in Boston. "Sein Bauhaus" gilt als "Ikone der Moderne", es ist heute eine der Welterbestätten in Dessau, die bei Stadtführungen zu erkunden sind. 2025 wird 100. Jubiläum gefeiert, trotz Intervention der AfD. Am Brunnen im Stadtpark gegenüber des neuen 1919 eröffneten Bauhaus-Museums erinnert ein Denkmal an Gropius.

Richard Paulick