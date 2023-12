Grundrezept: Lippenbalsam Zutaten:

20 g ungebleichtes Bio-Bienenwachs oder Kakaobutter

20 g Bio-Kokosöl

20 g Bio-Sheabutter

kleine Döschen mit Schraubverschluss



wahlweise 2-3 Tropfen ätherisches Öl



Anleitung:

1. Erhitze ein wenig Wasser im Topf.

2. Gib alle Zutaten in ein Glas und stelle es in das heiße Wasser.

3. Unter Rühren schmilzt du die Zutaten, bis eine gleichmäßige, flüssige Masse entsteht.

4. Diese füllst du sofort in die bereitgestellten Döschen und stellst sie zum Aushärten am besten in den Kühlschrank.



Hinweis: Der Lippenbalsam sollte nicht dauerhaft gekühlt aufbewahrt werden, sonst lässt er sich schlechter auftragen.