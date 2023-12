Ein Gartenhäuschen aus Keksen - zum Bewundern, zum Verschenken und zum Naschen. Dafür braucht man Butterkekse, bunte Streusel, Gummitiere, Schokoladenplätzchen und allerlei anderes buntes Naschwerk. Aus Puderzucker und einem Eiweiß eine dickflüssige Masse rühren, diese in eine Plastiktüte füllen und eine Ecke der Tüte abschneiden. Die Masse verbindet die Kekse zum Häuschen und hält Streusel und Co am Platz. Die Häuschen sind ein schönes Mitbringsel und schnell verputzt.