Mit schnellen Strichen zeichnet Hân Lê das Gesicht eines Jugendlichen, der sich auf einer Bühne an einen jungen Mann lehnt. Was die Illustratorin und Designerin Hân Lê hier entwirft, ist eine Szene aus dem Story Game über Migration und Flucht "Plan F". Darin tauchen die Spielenden z.B. in das Leben des 18-jährigen Raffi ein, der in Afghanistan lebt und Lehramt Musik studiert. Wie genau Raffi seine Flucht erlebt, erfahren die Spielerinnen der interaktiven Graphic Novel allerdings nie. Stattdessen werden all die Gründe erlebbar, die hinter seiner Fluchtentscheidung stehen: die ständige Bedrohung durch die Taliban, die für den queeren Raffi zur konkreten Morddrohung wird.

Illustratorin Hân Lê zeichnet eine Szene für die spielbare Graphic Novel "Plan F". Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky

Millionen Menschen fliehen jedes Jahr aus ihrer Heimat. Eine Entscheidung, die keine Person leicht trifft. Die Gründe sind dabei so unterschiedlich, wie die Menschen, die fliehen. Um genau diese Erfahrung nachfühlbar zu machen, hat der Friedenskreis Halle sich das Story Game "Plan F" über Fluchtursachen ausgedacht, eine Art spielbarer Comic für Handys und Tablets. Dabei begleitet man jeweils eine von acht fiktionalen Personen in ihrem Heimatland, bis sie sich entscheiden zu fliehen. Die Spielenden haben in der Geschichte immer wieder kleine Entscheidungsmöglichkeiten, die die Erzählung beeinflussen.

Mit Illustration die Welt verändern?

Für Hân Lê war das Illustrieren der Geschichten eine Auftragsarbeit, aber trotzdem ein Herzensprojekt: "Ich glaube nicht, dass Design oder Illustration die Welt verändern kann", erzählt sie beim Zeichnen. "Aber ich glaube, dass es in der Verantwortung von allen liegt, so weit, wie sie mit ihren eigenen Mitteln kommen an einer Utopie zu arbeiten. Insofern glaube ich schon, dass ich zum Beispiel andere Welten darstellen kann."

Illustration kann nicht die Welt verändern, aber andere Welten darstellen. Hân Lê, Illustratorin und Designerin aus Halle

Für Hân bedeutet das zum Beispiel, sich bei der Wahl ihrer Aufträge eher für Projekte wie das Story Game des Friedenskreises Halle zu entscheiden. Beim Illustrieren kommt es ihr darauf an, Stereotype zu vermeiden und die Geschichten hinter den Menschen, die sich für eine Flucht entscheiden, erfahrbar zu machen. Hân Lê glaubt nicht, dass Illustration die Welt verändern kann. Machtlos fühlt sie sich deswegen trotzdem nicht. Bildrechte: MDR/Hanna Romanowsky

Was die spielbare Graphic Novel so besonders macht