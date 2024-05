Zwei Männer stehen eng beieinander auf felsigem Untergrund in einem knorrigen Wald und blicken der schmalen Sichel des Neumonds entgegen. Caspar David Friedrichs romantisches Meisterwerk "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" ist das faszinierendste der Nachtbilder im Werk des Künstlers, in denen der Mond und seine Betrachtung eine zentrale Rolle spielen. Die Darstellung des Nachthimmels ist so exakt, dass anhand der Konstellation der Gestirne sogar ein Datum festgemacht werden konnte, an dem Caspar David Friedrich die Himmelsbeoachtung in der Sächsischen Schweiz gemacht haben dürfte. In Friedrichs Mondscheinbildern wird der aufgehende Mond religiös als Allegorie des auferstandenen Christus gedeutet und erfüllt damit die Aufgabe des Hoffnungsträgers in der Dunkelheit.