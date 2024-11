"The Marvelous Mrs. Maisel"

Amy Sherman Paladino und ihr Ehemann Dan Palladino haben nicht nur die Wohlfühlserie schlechthin zu verantworten, "Gilmore Girls", sondern auch die Comedy "The Marvelous Mrs. Maisel". Es geht gar nicht anders, als sich sofort in die Hauptfigur Midge Maisel zu verlieben, eine junge Frau, verheiratet, Mutter von zwei Kindern, Jüdin. Ihr Mann träumt davon, Stand Up Comedian zu werden. Als er sich von ihr trennt, weil er ein Verhältnis mit seiner Sekretärin hat, stürmt sie die Bühne eines Comedy Clubs, legt eine 1-A-Performance hin und erobert die StandUp-Comedy-Welt im Sturm. Das alles wohlgemerkt 1958. Bildrechte: Amazon Prime Video

Die Serie erzählt mittlerweile über fünf Staffeln die Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau. Die Dialoge rattern aus den Figuren fast schon wie bei Maschinengewehrsalven. Da sitzt jeder Satz, jedes Wort und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Eine Wohlfühl-Serie mit Anspruch.

(Eine Empfehlung von Anna Wollner, MDR KULTUR)

Weitere Informationen zur Serie: "The Marvelous Mrs. Maisel"

USA 2017-2023

Idee: Amy Sherman Paladino, Dan Paladino

Schauspieler*Innen: Rachel Brosnahan, Alex Borstein, Michael Zegen, Marin Hinkle u.a.

Fünf Staffeln, 43 Folgen insgesamt

Verfügbar: Prime Video

"Call Me by Your Name"

Einfach den Herbstblues noch mal wegschieben, das feuchte Laub ignorieren und den Sommer wiederauferstehen lassen. Genauer gesagt den Sommer 1983 in einem norditalienischen Dorf. Regisseur Luca Guadagnino inszeniert in "Call Me by Your Name" eine ungleiche, aber nicht minder zärtliche Liebesgeschichte zwischen dem 17-jährigen Elio und dem Studenten Oliver. Bildrechte: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sony Pictures Classics

Nie kommt das Gefühl auf, dass Oliver mit Elio spielt, ihn ausnutzt. Das Knistern ist nicht auffällig, die Spannung ist subtil. Die Liebe schleicht sich an, hat einen Sommer Zeit sich zu entfalten. Guadagnino nimmt sich Zeit. Zeit für Szenen des Genusses, für Szenen des Trivialen und für Szenen der Langeweile. Die zwei Stunden Film sind ein Sommer im Schnelldurchlauf. Voller Trägheit, voller Glück. Am Ende hat Elio zwar ein gebrochenes Herz, aber sein ganzes Leben noch vor sich.

(Eine Empfehlung von Anna Wollner, MDR KULTUR)

Weitere Informationen zum Film: "Call Me by Your Name"

Italien, USA, Frankreich 2017

Regie: Luca Guadagnino

Drehbuch: James Ivory

Schauspieler: Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg

Länge: 132 Minuten

Verfügbar: Netflix im Abo, zum Kaufen/Leihen bei Prime Video, Sky Store, Apple TV, Magenta TV, Maxdome u.a.

"Die Quacksalber von Quedlinburg"

"Die Quacksalber von Quedlinburg" ist ein Spiele-Klassiker mit Sachsen-Anhalt-Vibes im Namen. Ziel ist es, punktreich einen Zaubertrank zu brauen, ohne dass das Gebräu explodiert. Dabei helfen Zutaten wie Knallerbsen und Alraunwurzel.

Lieb gewonnen habe ich das Brettspiel in der Corona-Zeit, damals mit laufender Laptop-Kamera sowie zugeschalteten Freundinnen und Freunden. Jetzt im Herbst wird es wieder Zeit für einen gemeinsamen Spieleabend in Anwesenheit. Also am besten passend dazu einen Punsch aufgesetzt und das Spiel kann losgehen. Das Tolle bei den "Quacksalbern": Dank unterschiedlicher Varianten lässt sich das "Kennerspiel des Jahres 2018" immer wieder neu entdecken.

(Eine Empfehlung von Simon Henrik Bernard, MDR KULTUR)

Weitere Informationen zum Spiel: "Die Quacksalber von Quedlinburg"

Spieleautor: Wolfgang Warsch

Verlag: Schmidt Spiele

Preis: 38,99 Euro

ab 10 Jahre

2 bis 4 Spieler

Dauer: 45 Min