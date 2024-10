Dass diese Serie einen so schnell in ihren Bann zieht, liegt daran, dass sie wahnsinnig authentisch ist. Genau so klingt es, wenn man, mal hektisch von unterwegs, mal sinnierend von der Couch, via Sprachnachricht mit einer Freundin quatscht. Zum Telefonieren müsste man sich verabreden – aber 'Ach, das klappt ja eh nicht'. Hört man den beiden zu, hat man das Gefühl, an ihrem Leben teilzunehmen und ist ihnen sehr nah. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Autorinnen und Darstellerinnen Stefanie Heim und Vivien Schütz tatsächlich in verschiedenen Zeitzonen leben und das in ihre Produktion haben einfließen lassen.