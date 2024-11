An grauen Herbsttagen bietet die humorvolle und leicht satirische Serie "Mord mit Aussicht" beste Unterhaltung. Im Fokus steht die Großstadt-Kommissarin Sophie Haas, die von Köln in ein abgelegenes Dorf in der Eifel versetzt wird. Unterstützung im Revier leistet ihr unter anderem der gutmütige Polizist Dietmar Schäffer, der von Bjarne Mädel gespielt wird. Trotz anfänglicher Startschwierigkeiten klärt die Ermittlerin immer mehr skurille Verbrechen in der Region auf und setzt sich nebenbei mit den Eigenheiten der Dorfgemeinschaft auseinander – witzige Missverständnisse inklusive. In der ARD Mediathek sind die drei Staffeln der Serie mit Caroline Peters in der Hauptrolle verfügbar, ebenso wie die beiden neueren Staffeln mit ihrer Nachfolgerin Katharina Wackernagel.