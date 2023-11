In ihrem Film "Der Baum" verhandelt die französische Regisseurin Julie Bertuccelli einfühlsam die Themen Tod, Trauer und Verlust. Der namensgebende Baum spielt in dem Drama ebenso eine Hauptrolle wie Charlotte Gainsbourg als Dawn O’Neil. Sie lebt abgeschieden mit ihrem Mann und vier Kindern im australischen Outback – bis ihr Mann plötzlich an einem Herzinfarkt stirbt und das glückliche Familienleben ein jähes Ende findet. Die Hinterbliebenen versuchen nun auf sehr unterschiedliche Weise, mit dem Verlust des Vaters und Ehemannes umzugehen.

In der Phase der Trauer und Verzweiflung ist Dawns achtjährige Tochter Simone steif und fest davon überzeugt, dass ihr Vater in dem Baum, unter dem er starb, weiterlebt. Und tatsächlich scheint der mächtige Baum vor dem Haus der Familie nach und nach ein Eigenleben zu entwickeln und immer weiter in das Leben der Familie vorzudringen.



Der Film erzählt eine geheimnisvolle und bei aller Traurigkeit auch hoffnungsvolle Geschichte mit wunderschönen atmosphärischen Naturszenen. Er basiert auf dem Roman "Our Father Who Art in the Tree" der australischen Autorin Judy Pascoe. Neben der wie immer herausragenden Charlotte Gainsbourg überzeugt in der Verfilmung besonders Morgana Davies als ihre kleine Tochter.