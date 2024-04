Bis er auf die Theater-Bühne, die Kino-Leinwand oder in den "Tatort" kam, war es für Peter Sodann kein leichter Weg. In jungen Jahren verlor er seinen Vater, der in der Wehrmacht an der Ostfront kämpfte. Erst mit Mühe konnte Sodann sein Abitur nachholen und studieren. In Leipzig war er Mitglied des Kabaretts "Rat der Spötter" und geriet mit der DDR-Führung in Konflikt – die Folge war der Partei-Ausschluss und eine Gefängnisstrafe. Später spielte er Theater in Berlin, gründete die Kulturinsel in Halle und prägte des deutschen Krimi als Kommissar Ehrlicher mit. Mehr über das bewegte Leben von Peter Sodann wird in der Folge "Lebensläufe" erzählt.